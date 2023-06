Da Monserrato a Perugia, la giunta in visita presso gli impianti della Gesenu

Il sindaco Tomaso Locci: “Abbiamo instaurato un nuovo rapporto di conoscenza con la città Umbra e ci auguriamo che i nostri comuni possano offrirsi uno scambio culturale anche in futuro”. Accolto dal primo cittadino locale Andrea Romizi, Locci ha portato in dono il gagliardetto e un crocefisso realizzato dall’artista locale Massidda:

“Siamo venuti in visita ufficiale per vedere gli impianti tecnologici della Gesenu, il comune partecipa con il 45%, e siamo stati invitati dal sindaco di Perugia che ci ha accolto con scambio di omaggi della nostra città e della sua città. Ci ha ricevuto nel palazzo municipale principale che è bellissimo, una giornata molto bella, anche perché stiamo instaurando nuovi rapporti con una città molto importante su tutto il territorio nazionale. Ci siamo lasciati con la promessa che sarebbe venuto in visita a Monserrato”. Un’occasione colta al volo quella di partire dopo l’invito ricevuto da Romizi, un viaggio istituzionale ma finanziato interamente con i fondi privati dei partecipanti. “Siamo stati accolti dall’amministratore delegato e dai tecnici della Gesenu che ci hanno illustrato il lavoro dei due diversi impianti e degli uffici”. Presenti oltre al sindaco anche l’assessore all’ambiente, alla cultura e il vicesindaco Raffaele Nonnoi. Il gruppo ha potuto constatare di persona le nuove tecnologie e le procedure adottate dall’azienda che, grazie a una rete sofisticata e ben organizzata, vanta una raccolta di rifiuti differenziati eccellente.

Fonte: Casteddu on line