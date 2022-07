Mogoro

A soli undici anni, ammessa a frequentare una delle più note accademie di danza in Italia

Per sognare in grande non c’è bisogno di andare chissà dove. Può anche capitare se si parte da una piccola scuola di danza. È successo a Mogoro nella palestra Sun Body Diemme di Michela Pinna, che ospita anche anche il corso di danza classica tenuto dalla maestra Sofia Garau. Ed è da qui che Gloria Rotunno, quasi 11 anni, è riuscita a realizzare il suo sogno, dopo anni di studio e lezioni: essere ammessa al Russian Ballet College di Genova e studiare per diventare una ballerina professionista.

Gloria è l’unica ballerina della Sardegna che ha partecipato alle selezioni di quest’anno e potrà frequentare quella che è ritenuta una delle accademie di danza più importanti in Italia. Un traguardo Gloria raggiunto con la sua grande determinazione, oltre che con il talento che ha dimostrato sin da piccola, sempre seguita dalla sua maestra Sofia.

La danza per Gloria è la sua più grande passione, da sempre.“Mamma voglio volare come loro”. Diceva così alla madre, Carla Perino, quando lei le mostrava qualche balletto di danza classica su YouTube e vedeva volteggiare leggiadre le ballerine con i loro tutù e punte.

«Gloria frequenta la scuola di danza di Mogoro da quando aveva cinque anni», spiega Carla Perino, «prima con il corso propedeutico e poi quello per bambine, fino a frequentare ora il corso con le allieve un po’ più grandi di lei perché, a detta della sua maestra Sofia, poteva farlo».

Qualche settimana fa però, la promettente e giovanissima ballerina di Mogoro ha affrontato una sfida molto importante: dal 4 all’8 luglio è stata impegnata nelle selezioni del Russian Ballet College di Genova: cinque giorni intensi di stage-audizioni, al termine dei quali solo 24 ballerini e ballerine, tra grandi e piccoli, sono stati ammessi e potranno così frequentare l’importante college dal mese di settembre.

«Ancora siamo increduli del risultato raggiunto», spiega sempre la mamma di Gloria, «ma di una cosa siamo certi: se Gloria ha superato questa prova così importante per lei, il merito è della sua maestra Sofia. La sua dedizione e l’impegno con cui ha preparato mia figlia, anche tramite lezioni private, è qualcosa di unico. Spesso si pensa che le piccole realtà di paese come la sua non portino a niente, ma non è così. Non bisogna andare chissà dove, se dietro c’è passione e vocazione per l’insegnamento. E anche se si tratta di una piccola scuola di danza, grazie alla maestra Sofia oggi mia figlia potrà frequentare l’accademia a Genova e realizzare il suo sogno, e per questo le saremo sempre grati».

«Gloria ha tutte le carte in regola per diventare quello che sogna, e cioè una ballerina professionista», conferma la sua maestra Sofia Garau. «Oltre alle doti fisiche possiede la passione e la determinazione, che nonostante la sua età molto giovane sono già evidenti. Ha anche un carattere forte, che nella vita aiuta sempre. Poi ha sicuramente un’altra grande fortuna: dei genitori che la supportano in tutto ciò e, al giorno d’oggi, non è per niente scontato. Sono molto orgogliosa di lei e del lavoro fatto insieme. Spero e le auguro una lunga preparazione e realizzazione in questa meravigliosa arte che è la danza. Ringrazio Gloria e i suoi genitori per la fiducia che hanno riposto in me».

Venerdì, 22 luglio 2022

