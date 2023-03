Da mezza Sardegna tutti a Oristano: oltre 1.000 cittadini marocchini in questura per i documenti

Oristano

Open day organizzato da cinque associazioni, domani si replica a Cagliari

Un open day in questura a Oristano per agevolare il rilascio dei documenti a oltre mille cittadini marocchini, la comunità straniera più popolosa presente in Italia. L’iniziativa stata organizzata da cinque associazioni del paese nordafricano che operano in Italia e in Sardegna.

Questa mattina sono arrivati dal nord e dal centro Sardegna per presentare le richieste di rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno scaduti, oltre a perfezionare altre pratiche legate alla cittadinanza. Ingresso negli uffici in piccoli gruppi, mentre davanti al palazzo della questura la polizia locale collaborava con gli agenti della Digos per assicurare il servizio d’ordine.

Insieme ai funzionari della questura di Oristano era presente anche il vice-console marocchino a Roma, Ahmed Laftimi.

“Abbiamo organizzato questo incontro oggi a Oristano e domani a Cagliari”, spiega il rappresentante delle comunità marocchine in Italia, Mohamed Bikri, “insieme ad altre quattro organizzazioni che operano nell’isola. Grazie a un accordo tra il consolato del Marocco a Roma, il ministro e le questure di Cagliari e Oristano, potremo così agevolare il disbrigo delle pratiche per i documenti. Abbiamo presentato una domanda per ottenere il consolato mobile. Senza questo accordo sarebbe stato impossibile in un lasso di tempo così breve ottenere i passaporti e i documenti di soggiorno. In alternativa, questi oltre mille connazionali che oggi sono a Oristano si sarebbero dovuti recare a Roma, al consolato, con i disagi ben immaginabili. Molti dei nostri connazionali fra l’altro hanno anche figli minori”.

Ad accogliere il vice console marocchino la vice questore vicaria Adriana Cammi e il dirigente dell’ufficio Pasi, Vincenzo Valerioti. “Doveroso il ringraziamento al questore di Oristano e al dirigente” ha detto il vice console Ahmed Laftimi, “per aver collaborato ed agevolato il disbrigo delle pratiche per la nostra comunità che vive in Sardegna”.