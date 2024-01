Da Mengoni a Zucchero, Fred de Palma e Noemi: le grandi star in Sardegna

Non solo Cagliari e Olbia, incredibile successo anche a Iglesias in piazza Sella: i big nazionali si sono dati appuntamento in terra sarda per brindare al nuovo anno infiammando il pubblico delle grandi occasioni. Tutto come ai vecchi tempi, insomma, prima del covid, che per anni, ha imposto lo stop ai maxi raduni. Non sono mancate le polemiche: troppi i fondi investiti per le feste innanzi alle problematiche quotidiane da affrontare è stata quella più “gettonata”. A Cagliari il classico raduno, quest’anno, ha cambiato location: da via Roma alla fiera, ma ciò non ha impedito a migliaia di persone di festeggiare il nuovo anno con Marco Mengoni. A Iglesias un successo, ampiamente annunciato, con Fred de Palma, lo spettacolo è andato avanti per ore con musica, canti e balli. Stesso scenario a Olbia e negli altri centri dell’Isola. Per chi ha voluto festeggiare in piazza, ma senza troppa “confusione”, ha optato per Monserrato: disco dance ai giardinetti di via del Redentore, fuochi d’artificio e, anche qui, migliaia di persone in festa. Insomma, un format che non passa mai di moda quello dei concerti in piazza per l’ultimo dell’anno, una tradizione che, quest’anno, è stata agevolata da temperature “miti” e senza pioggia, che hanno permesso di godere maggiormente degli spettacoli proposti.