Oltre che, nella pronta risposta alla chiamata di emergenza, la principale forza del sistema si sta rivelando, come nelle aspettative, nella localizzazione geografica di chi chiama i soccorsi. La nuova tecnologia sta permettendo a 118, Forze dell’ordine, Carabinieri, Vigili del fuoco e Capitaneria di intervenire in maniera più precisa e quindi più veloce rispetto al passato. Infine la disponibilità del servizio di interpretariato consentirà ora la traduzione, da molteplici lingue e in tempo reale, della richiesta di soccorso.

Il nuovo numero, già sperimentato a Olbia, sta portando enormi benefici alla rete di emergenza urgenza e non solo. Dal 29 novembre, data di avvio nel distretto gallurese, le chiamate pervenute alla CUR Sassari sono state 8.827, di cui più della metà non inoltrate al Centrali Operative di secondo livello perché inappropriate e gestite direttamente dagli operatori.

A marzo, dunque, tutti i cittadini sardi e i turisti potranno avere come unico riferimento, per qualsiasi emergenza, il numero 1-1-2.

Fonte: Link Oristano

