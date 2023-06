Da Marrubiu bambini in spiaggia ad Arborea con il nuovo servizio estivo “Ajò a mari”

Marrubiu

Aperte le iscrizioni per le attività comunali

Vacanze in compagnia per i ragazzi di Marrubiu con il servizio estivo “Ajò a mari”: da fine giugno ad inizio agosto i giovanissimi dai 5 ai 13 anni avranno l’opportunità di trascorrere ore spensierate in spiaggia, coinvolti in attività educative.

“Il servizio Ajo’ a mari gestito dalla cooperativa sociale Coagi con il servizio educativo territoriale rappresenta un impegno costante dell’amministrazione comunale per il benessere dei nostri ragazzi”, ha detto il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias. “Siamo felici di offrire loro la possibilità di vivere nella marina di Arborea un’esperienza stimolante e protetta, in cui possono imparare, divertirsi e creare nuove amicizie”.

I genitori potranno iscrivere i propri figli entro le 11 del 21 giugno, inviando la domanda all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consegnandola all’Ufficio protocollo del Comune. Le attività partiranno il 26 giugno e proseguiranno fino al 4 agosto.

“Ribadiamo l’impegno della nostra amministrazione a sostenere e promuovere le attività rivolte ai giovani, al fine di costruire un futuro migliore per tutti i cittadini di Marrubiu. Presto organizzeremo una riunione di presentazione delle attività estive dedicate ai ragazzi”, ha concluso il sindaco.

Tutte le informazioni, il modulo d’iscrizione e il regolamento di Ajò a mari sono disponibili nella pagina dedicata sul sito del Comune di Marrubiu .

Mercoledì, 7 giugno 2023