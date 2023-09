Da Marceddì al Monte Arci, dal Barigadu al Montiferru: territori da scoprire in bici, a piedi e a cavallo

Oristano

Il piano per l’Oristanese sarà presentato mercoledì nella sede di Forestas a Campulongu

Una rete che copre gran parte dei territori dell’Oristanese: da capo Frasca allo stagno di Marceddì, dal Monte Arci al Grighine fino alle direttrici per il Mandrolisai e Gennargentu, al Barigadu, Montiferru, Planargia e Marghine, con la mano tesa verso le dorsali già inserite nel Catasto RES di Bolotana e del Mejlogu-Goceano. E anche nel territorio il Piano per la rete ciclo-escursionistica ed ippoviaria dell’Oristanese sarà presentato nel corso di un incontro pubblico, in programma nella sede Forestas di Campulongu, a Massama.

L’appuntamento per i rappresentanti di tutti i territori interessati, per i portatori di interesse e gli appassionati del mondo escursionistico è per mercoledì 27 settembre, alle 16.

“Come previsto dalla Legge regionale n. 16/2017, dal regolamento tecnico della RES e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale con indirizzi per il piano triennale (DGR 23/80 del giugno 2021, DGR 28/1 del 24.8.2023) l’Agenzia regionale Forestas ha predisposto, attraverso i tecnici dello sportello del sentiero coordinato dal Servizio territoriale di Oristano, uno studio cartografico sull’intero territorio dell’Oristanese, individuando le direttrici e gli snodi della Rete ciclo-escursionistica e ippoviaria”, si legge nella nota di Forestas.

Nel corso del 2023 i tecnici dell’Agenzia hanno effettuato sopralluoghi, incontri nei territori, analisi cartografiche, raccogliendo le proposte dei comuni, unioni di comuni, GAL, e del CAI Oristano. L’inserimento nel Piano regionale, a cura di Forestas, sarà esaminato ed approvato nella prossima convocazione del tavolo tecnico e, successivamente, proposto alla Giunta regionale per l’approvazione (con una delibera) entro novembre.

Il piano dovrebbe seguire poi un rapido ma dettagliato percorso di verifica di assoggettabilità a VAS, e una volta ottenuto il via libera diventerà esecutivo.

Per il prossimo triennio, il piano sarà la linea-guida per gli investimenti e lo sviluppo della Rete ciclo-escursionistica (MTB, trekking) e ippoviaria della Sardegna, avrà un grandissimo impatto sulla ramificazione e sulla connessione della Rete ufficiale di sentieri dell’Isola, che dovrebbero così superare la soglia dei 3.000 km di tracciati ufficiali inseriti nel catasto regionale, accessibile a tutti tramite il portale SardegnaSentieri.it.

Per la prima volta, inoltre, saranno individuati nel piano i punti di sviluppo della rete di sentieri accessibili, così come finalmente normati nel regolamento regionale (allegato H approvato con dgr 28/1 del 24 agosto 2023).

Lunedì, 25 settembre 2023