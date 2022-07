Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il contributo concesso dal bando arriva a un massimo di 150.000 euro come forma di cofinanziamento per un’aliquota del 80% destinato ai manufatti al di fuori dei centri abitati. Maggiori informazioni si possono reperire dal sito della Regione Sardegna nella sezione Bandi.

I proprietari interessati potranno inviare una mail in cui manifestano il proprio interesse a partecipare Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. fino al 31 agosto.

“La riapertura dei termini del bando regionale”, va avanti la nota, “potrebbe essere un’occasione imperdibile per un loro recupero. Ecco allora che Italia Nostra mette a disposizione dei proprietari dei portali, la maggior parte dei quali sono privati, uno sportello di consulenza a cui potersi rivolgere gratuitamente per partecipare al bando, la cui scadenza è il 30 settembre 2022, e avere così il supporto di una equipe di tecnici”.

Proprio pensando ai portali e all’urgenza improrogabile di un loro recupero, l’associazione ha in programma di dedicare a ottobre un convegno in cui oltre a ripercorrerne la storia, si proporranno ipotesi di riqualificazione e fruizione.

“La sezione Sinis Cabras Oristano di Italia Nostra”, si legge in una nota diffusa dall’associazione, “vuole cogliere l’occasione per implementare ulteriori azioni a quelle già previste di sensibilizzazione presso gli enti preposti e i privati cittadini, per la riqualificazione e il recupero dei beni culturali cosiddetti minori. Già da tempo l’associazione è impegnata nel progetto nazionale ‘Alla Ricerca dei Beni Comuni’ e in quest’ultimo anno ha promosso delle azioni di ricerca e sensibilizzazione sui beni comuni minori presenti nel territorio, rilevando la situazione di estremo degrado di alcuni di questi, esempio ne sono i portali monumentali nell’agro di Oristano e Cabras”.

Uno sportello di consulenza gratuito messo a disposizione dalla sezione Sinis Cabras Oristano dell’associazione Italia Nostra per i proprietari dei portali monumentali dell’Oristanese intenzionati a partecipare al bando regionale per il recupero, il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.

