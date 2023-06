Da Ipazia a Emanuela Loi, storie di donne in scena a Sestu - Sardegna

Emanuela Loi, Ipazia, Maria Grazia Pinna, donne da ricordare. Racconti, storie, suggestioni dal mondo femminile animeranno "Storie di donne...donne e la storia", festival teatrale ideato e organizzato dall'associazione Mezcla Intercultura e giunto alla sua settima edizione.

Gli appuntamenti da martedì 20 a domenica 25 giugno negli spazi di piazza Legalità e Casa Ofelia in via Parrocchia 88 a Sestu, Non mancheranno gli appuntamenti per i più piccoli, e poi momenti di riflessione sulla storia recente. "Emanuela Loi, la ragazza della scorta di Borsellino" della compagnia Bonaventura di Torino è dedicato alla poliziotta di Sestu uccisa il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio. Michele Vargiu porterà a Sestu "Le fuorigioco" dedicato alla storia della prima squadra di calcio femminile mentre Valentina Sulas sarà protagonista di "La madre del prete", spettacolo che ha partecipato al Fringe Festival di Edimburgo, tradotto in tre lingue e portato in scena in diversi contesti d'Europa.

Il festival prenderà il via martedì e proseguirà per tre sere alle 19 in piazza della Legalità con il Teatro Ragazzi: martedì in scena la compagnia cagliaritana Il Crogiuolo con "Contos e faulas", storie e racconti dalla tradizione sarda; mercoledì l'artista spagnola Maria Andrés presenterà "Fràgil", una storia poetica e ricca di emozioni interpretata da una clown; giovedì in calendario "90: la paura", di e con Rahul Bernardelli. Il festival proseguirà sabato 24 e domenica 25 luglio: in scena la compagnia Symponia con lo* spettacolo su Maria Grazia Pinna, nel 1979 la prima donna ad arbitrare una partita di calcio; Valentina Sulas con La madre del prete ispirato a "La madre" di Grazia Deledda; Les Bruixes da Alghero con "Sette donne sole" di Michele Vargiu con Elisabetta Dettori e Maria Antonietta Caria; "Una mamma, una partigiana, Lucia Sarzi Madidini" de Le compagnie del Cocomero; Spazio-T nella nuova produzione Ma.donne dai monologhi di Aldo Nicolaj di e con Chiara Murru.

"Storie di donne" si chiuderà domenica sera con" Ipazia, cogito ergo?" di e con Giulia Loglio, la storia dell'astronoma, matematica e filosofa che ha lottato contro pregiudizi e stereotipi.

Fonte: Ansa Sardegna