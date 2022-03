Mogoro

Mogoro si prepara ad accogliere nuovamente appassionati e curiosi

Ripartono le visite guidate all’area archeologica del nuraghe Cuccurada, a Mogoro. A partire da giovedì 10 marzo l’importante sito che si trova nei pressi dello svincolo della 131, a sud del paese, riaccoglierà i visitatori tutti i giorni, a eccezione del lunedì.

Il parco archeologico del nuraghe Cuccurada è gestito dal 2018 dalla società Arch. Il primo anno sotto la nuova gestione sono state superate le 2.000 presenze, mentre nel 2019 i visitatori sono stati addirittura 2.500. L’ultimo biennio è stato invece fortemente penalizzato dalla pandemia. Nel 2020 i biglietti staccati sono stati circa 1.600, nel 2021 è andata meglio, con quasi 1.800 presenze.

“Cuccurada è uno dei 27 nuraghi di Mogoro”, dichiara il responsabile della gestione del parco archeologico, Alessandro Ariu, “è un sito molto importante per via della sua particolare planimetria e dello sviluppo architettonico. Una delle particolarità di Cuccurada è la sua frequentazione continua in epoca preistorica. In quest’area è accertata la presenza dell’uomo già nel quarto millennio avanti Cristo. Ma più si scava, più si torna indietro. Ancora oggi una parte del nuraghe è inaccessibile perché è ricoperta dalla terra”.

“Sappiamo che ai principi dell’età del bronzo è stato edificato il protonuraghe”, continua Ariu, “protonuraghe che a sua volta è stato successivamente inglobato in una struttura nuragica più complessa. Le tholos nuragiche sono state probabilmente erette intorno al 1.300 avanti Cristo. La struttura è stata rinforzata e, sempre in epoca nuragica, sono arrivate anche le mura. A Cuccurada sono stati ritrovati vari elementi di vita quotidiana nuragica, in particolare un bottone in bronzo che rappresenta una scena di caccia. Questo importante oggetto ornamentale risale al 1.000 avanti Cristo”.

Da giovedì le visite guidate ripartiranno a cadenza oraria, la mattina la prima visita è alle 10, l’ultima a mezzogiorno, il pomeriggio si riprende alle 15.10 e l’ultima visita è alle 18. Da giugno ad agosto c’è inoltre un turno di visite anche alle 19.

Ad agosto il parco archeologico è aperto tutti i giorni, anche il lunedì. Dal 10 ottobre al 1 novembre Cuccurada è invece visitabile soltanto il fine settimana, mentre nel periodo tra novembre e inizio marzo le visite sono possibili solo su prenotazione.

Nell’era pre-Covid sono stati avviati a Cuccurada diversi laboratori per i bambini. “Sono ancora attivi e possiamo quindi riproporli”, conclude Ariu, “si tratta di attività che organizziamo specialmente in occasione delle visite delle scolaresche. Se qualche scuola dovesse visitare il parco archeologico nei prossimi mesi potremmo rifarli”.

Lunedì, 7 marzo 2022

