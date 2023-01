Furtei

Dovrà essere operato per fratture a una mano

Ha trovato per strada un petardo non esploso, probabilmente un avanzo dei festeggiamenti di Capodanno, e non ha pensato che potesse essere pericoloso. Ora un ragazzo di 12 anni di Furtei è ricoverato in ospedale a Cagliari, in attesa di essere operato a una mano: il petardo è esploso non appena ha dato fuoco alla miccia, con un accendino.

La diagnosi parla di ustioni e fratture, i chirurghi dovranno cercare di ridurre i danni alla mano.

L’episodio è avvenuto in piazza Resistenza, dove il ragazzo giocava assieme ad alcuni coetanei. Dopo il botto, qualcuno ha telefonato al 118 e un’ambulanza ha portato il ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari.

I carabinieri di Furtei hanno raccolto la denuncia della madre del ragazzo e hanno informato dell’incidente la Procura della Repubblica e la Procura presso il Tribunale dei minori di Cagliari.

