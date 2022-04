Oristano

Intervento del coordinatore Mura

Dopo la rinuncia a una ricandidatura del sindaco di Oristano Andrea Lutzu, determinata dal no degli alleati di centro destra, il suo partito, Fratelli d’Italia, gli rivolge un messaggio di ringraziamento e annuncia di voler proseguire, comunque, nel progetto politico per un governo della città affidato alle forze politiche che si riconoscono nel centro destra.

“Fratelli d’Italia rivolge al sindaco di Oristano in carica – Andrea Lutzu – la più forte riconoscenza per l’impegno profuso in questi 5 anni di mandato alla guida del Comune, in cui sono stati raggiunti importanti risultati”, si legge in una nota sottoscritta dal coordinatore provinciale del partito Francesco Mura. “Gli si riconosce il merito di essere riuscito a recuperare importanti risorse finanziarie per la crescita della città, di aver dato una svolta determinante alla città, portando a compimento numerosi e importanti interventi infrastrutturali, e di aver svolto un lavoro di programmazione e pianificazione generale, che sarà determinante per il futuro di Oristano”.

“Apprendiamo con dispiacere la decisione di ritirare la sua ricandidatura, ne riconosciamo però la finalità dell’esclusivo interesse della comunità cittadina”, prosegue la nota. “Spiace dover prendere atto che la coalizione di centrodestra non abbia saputo cogliere l’opportunità di aver un candidato valido e autorevole come il Sindaco uscente”.

“Ringraziamo inoltre Andrea Lutzu per aver contribuito in maniera importante, nel suo ruolo di Sindaco, alla progressiva crescita del partito in città e nel territorio, consapevoli che nel proseguo ancora maggiore sarà il suo impegno, qualunque sia il suo ruolo futuro”.

“L’impegno di Fratelli d’Italia”, conclude la nota del coordinatore provinciale Francesco Mura, “va avanti senza sosta nel percorso di costruzione di un progetto politico per la città di Oristano, che veda al suo interno rappresentate tutte le forze politiche presenti in città che si riconoscono nel centro destra”.

Giovedì, 28 aprile 2022