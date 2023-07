Da dove arrivò la statua della Madonna di Spagna? A Valencia rilanciato l’appello del parroco di San Vero Milis

San Vero Milis

Sulle pagine del settimanale diocesano Paraula la richiesta di aiuto di don Ignazio Serra

In Spagna rilanciano l’appello partito dal parroco di San Vero Milis, don Ignazio Serra, che da tempo cerca di scoprire le origini della misteriosa statua della Madonna di Spagna, ritrovata 86 anni fa su una spiaggia di Is Arenas, Sa Praja manna dal servo pastore di Narbolia Daniele Zou. Dal 16 aprile del 1937 la statua è in una cappella nella chiesa parrocchiale di San Vero.

Ancora oggi della statua portata dal mare e che ha trovato casa in Sardegna si sa poco: non sappiamo chi la realizzò e neppure da dove fosse partita.

E così don Ignazio Serra ha deciso di chiedere aiuto. A rispondere è stato il settimanale pubblicato dall’Arcidiocesi di Valencia, Paraula, che ha raccolto la testimonianza del parroco di San Vero Milis.

“Ora tutte le chiese costiere valenciane e non solo conoscono la storia di questa Madonna”, ha raccontato don Ignazio Serra. “Si spera che qualcuno possa riconoscerla o si scopra se l’artista abbia prodotto altre statue simili, almeno per conoscere la zona da dove potrebbe essere stata lanciata in mare”.