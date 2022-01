Da domani via al cantiere per riasfaltare viale Ciusa, il Comune di Cagliari: “Passate, ma con prudenza”

Mobilità: rinnovo manto stradale in viale Ciusa e operazioni topografiche in viale Trieste. In viale Ciusa, a partire da venerdì 28 gennaio inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale. Per la limitata estensione del cantiere, la durata dei lavori sarà contenuta entro una settimana, con sospensione delle attività nei giorni di sabato e domenica.

Nonostante la breve durata sarà comunque possibile transitare in auto con prudenza seguendo le indicazioni dei movieri. Proseguono inoltre in viale Trieste le operazioni di rilevazione topografica. Occorre prestare attenzione ai segnali di divieto di sosta istituiti nel tratto tra via Caprera e l’intersezione con via Roma, su ambo i lati, nei giorni venerdì 28, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e sabato 29 dalle 7.00 alle 13.00 e nel tratto tra via Roma ed il civico 103, su ambo i lati, nei giorni sabato 29 dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e domenica 30, dalle 7.00 alle 15.00, periodi nei quali è prevista la rimozione forzata dei veicoli in sosta.