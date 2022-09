Un'antologia di brani famosi e amati in un itinerario "Da Debussy a Piazzolla". Giunge al suo undicesimo appuntamento MusicAlFoyer, la rassegna di musica da camera del Teatro Lirico di Cagliari. Sotto i riflettori mercoledì 28 settembre alle 20.30 il Quintetto Sardò, ensemble fondato da alcuni componenti dell'organico orchestrale del Lirico di Cagliari.

Sono protagonisti del concerto Luca Soru, Mario Pani (violini), Martino Piroddi (viola), Vladimiro Atzeni (violoncello), Andrea Piras (contrabbasso). Affascinante il programma musicale: Beau soir di Claude Debussy; Summertime di George Gershwin; Fascination di Fermo Dante Marchetti - Dick Manning; Makin' Whoopee di Gus Kahn - Walter Donaldson; Milonga del Angel di Astor Piazzolla; The Man I Love di George Gershwin; Cafè 1930 di Astor Piazzolla; temi da: "C'era una volta in America", "Nuovo cinema paradiso" di Ennio Morricone; Volver di Carlos Gardel; Meditango di Astor Piazzolla.

Estremamente versatile, il Quintetto Sardò è in grado di armonizzare generi musicali differenti. Virtuosismi, precisione tecnica e ricercatezza interpretativa diventano elementi caratterizzanti delle loro performance che spaziano da Mozart, Schubert, Brahms, al tango di ispirazione argentina di Piazzolla e Gardel e trascrizioni del repertorio jazz e pop. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora circa e non prevede l'intervallo.



Fonte: Ansa Sardegna

