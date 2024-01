Oristano

Quattro le tappe. Appuntamenti anche a Nuoro, Sassari e Cagliari

In vista delle prossime elezioni regionali, in programma il 25 febbraio, Confagricoltura Sardegna lancia un tour nei territori per presentare le sue proposte alla politica così da rilanciare il comparto agricolo dell’isola nel medio e lungo periodo. Quattro tappe – la prima a Oristano – dal titolo “Coltiviamo il futuro della Sardegna”, definiranno le assemblee dell’organizzazione con incontri dedicati ad agricoltori e politici, che scenderanno in campo per il rinnovo del Consiglio regionale, ad associazioni di categoria e ordini professionali, sindacati e portatori di interesse che tutti i giorni lavorano con il mondo delle campagne.

Una serie di iniziative dove Confagricoltura Sardegna e le sue rappresentanze provinciali illustreranno un ricco programma di proposte, fattibili e realizzabili, che potranno portare benefici importanti e uno sguardo innovativo nel modo di pensare l’agricoltura del domani: sia sul piano delle non più rimandabili attività di ammodernamento di cui necessitano le aziende e sia sulle riforme e sulle azioni indispensabili che deve rapidamente mettere in pratica la politica regionale, di concerto a quella nazionale ed europea. In tutte le quattro presentazioni territoriali fondamentale sarà il contributo che potrà arrivare dagli interventi del pubblico.

I macro-temi su cui si articolano le proposte elaborate da Confagricoltura Sardegna spaziano dalla politica agricola alle filiere agricole, agroalimentari e ai settori strategici; dalla governance istituzionale e snellimento amministrativo ai temi della formazione, capitale umano e ricambio generazionale nelle imprese; e poi il settore del credito, l’ambiente, il territorio e le comunità rurali; il report di proposte interverrà inoltre sulla gestione del patrimonio forestale, del cambiamento climatico e quindi della gestione del rischio.