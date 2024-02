Cagliari

Oltre 400 collegamenti settimanali nel programma presentato dalla compagnia



Oltre 400 voli settimanali tra Cagliari e 39 città in Italia e in tutta Europa: Ryanair ha annunciato oggi il programma per la stagione estiva 2024. Per il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, sarà un anno di grandi numeri. “Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo record per Cagliari per l’estate, con 39 rotte, offrendo ai cittadini/visitatori di Cagliari ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa”, ha dichiarato. “Con tre aeromobili basati a Cagliari per un valore di oltre 300 milioni di dollari, che trasportano oltre 3 milioni di passeggeri all’anno e supportano 90 posti di lavoro ben retribuiti nel settore dell’aviazione, Ryanair continua a fornire più traffico, più posti di lavoro e più tariffe basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Sardegna e in Italia”.

Ecco il programma. La prossima estate sarà possibile partire per Baden Baden con due voli a settimana, Bari con quattro voli, Bologna con quattordici, Bruxelles con cinque, Budapest con due, Carcassonne con due, Catania con sei e Cuneo con tre.

Due voli per Dublino, mentre per Düsseldorf salgono a quattro settimanali. Cagliari e Francoforte sul Meno saranno collegate da due voli, tre per Genova, due per Göteborg, cinque per Cracovia e Londra, e quattro per Malta e Madrid.

Milano sarà la città meglio collegata, con 22 voli per Bergamo-Orio al Serio e otto per Malpensa. Si potrà poi raggiungere Napoli con sette voli settimanali, Norimberga con quattro, Palermo con cinque, Palma con due, Parigi e Parma con tre, Perugia con quattro e Pisa con ben 14 voli.

Poi ancora Porto e Poznan, raggiungibili dal capoluogo sardo da due voli, Rimini da quattro, Roma Ciampino da quattordici, Siviglia da due, Trieste da tre, Torino da otto, Valencia da nove, Venezia da dieci, Verona e Vienna da due e infine Varsavia da quattro.

Durante l’incontro stampa non è mancata una stoccata alla tassa addizionale municipale italiana, con un appello alla Regione per la sua abolizione. “C’è la possibilità per la Sardegna di garantire una crescita accelerata dei passeggeri e del turismo nei prossimi 5 anni, a condizione che il governo della Regione Sardegna abolisca l’eccessiva addizionale municipale che sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell’isola”, ha commentato McGuinness.

“A seguito della recente decisione della Regione Friuli Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale a partire dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha inaugurato una nuova base a Trieste e ha aggiunto una crescita del 50% per l’estate ’24 che si inserisce in una visione complessiva condivisa per ridurre i costi di accesso e raddoppiare sia i passeggeri che il turismo in entrata nei prossimi 5 anni. Ora tocca al governo della Regione Sardegna eliminare l’addizionale municipale, che non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta”.

“Se l’addizionale municipale verrà abolita, Ryanair è pronta a rispondere come abbiamo fatto a Trieste accelerando la connettività e la crescita del turismo nell’isola, aggiungendo oltre 2 milioni di passeggeri in più all’anno (+50% di crescita), lanciando una nuova base nel Nord della Sardegna, creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro e lanciando nuove rotte verso mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e paesi nordici”, ha aggiunto il direttore.

Soddisfazione per le numerose rotte anche da parte della Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari.“L’ottima performance registrata nel 2023 dalla compagnia irlandese nel nostro scalo è la conseguenza di un accordo pluriennale che rafforza la partnership con Ryanair e che, in prospettiva futura, ci vedrà impegnati a crescere ancora insieme, sia in termini di network che di frequenze”, ha commentato l’amministratore delegato Marino Piga. “Anche grazie alla presenza della base operativa a Cagliari, Ryanair nel 2023 ha fatto viaggiare circa 2.700.000 passeggeri da e per il capoluogo sardo. Questo risultato consente di guardare con ottimismo alla crescita dello scalo”.

Giovedì, 1 febbraio 2024