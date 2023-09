Da Cagliari a Villa Verde per la Festa della Ceramica

Villa Verde

Tanti eventi in programma

Incomincia sabato prossimo 23 settembre, al Giardino Sotto le Mura in viale Regina Elena, a Cagliari, la nona edizione della Festa della Ceramica organizzata dall’associazione Il Terzo Uomo. Per due giorni, tra le 10 e le 19, il parco cagliaritano dedicato ai giornalisti Peppino e Vittorino Fiori ospiterà la mostra mercato internazionale “Ceramisti ai Giardini”. Un’occasione più unica che rara per il pubblico di incontrare personalmente gli autori delle opere.

Ventinove espositori, sardi, italiani e francesi proporranno diverse forme di ceramica artistica e artigianale contemporanea nel viale dove già sono esposte in permanenza le sculture in pietra di Pinuccio Sciola e quelle in ferro di Bruno Meloni. Anche quest’anno il programma prevede la partecipazione di artisti che si prestano al “divertissement” con la terra: le installazioni di Marta Fontana e Nazzareno Miconi accoglieranno il pubblico di fronte all’ingresso principale; domenica mattina, nel piccolo anfiteatro, lato parcheggio, performance artistica di Josephine Sassu, originaria di Banari e da tempo residente a San Vero Milis.