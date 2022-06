Un intervento è stato effettuato anche dalla squadra del distaccamento di San Vitoa Muravera, dove gli operatori hanno subito circoscritto il rogo e bonificato l’area prima che le fiamme si potessero propagare ad altre aree. Altri interventi per incendi di vegetazione sono in corso a Pimentel, Serrenti e Villanova Tulo: sul posto stanno operando le squadre di pronto intervento del distaccamento di Sanlurie Mandas.

Il fuoco avvolge varie parti del Cagliaritano. In un pomeriggio di metà giugno molto afoso, sono numerosi i roghi divampati e che stanno tenendo impegnate varie squadre dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale. Un intervento in corso per un vasto incendio di vegetazione a Villa D’Orri, tra Sarroch e Capoterra. Sul posto sta operando la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale di viale Marconi con due automezzi e il supporto anche di un’autobotte, un Canadair della flotta aerea antincendio del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, due elicotteri dell’antincendio regionale, squadre di forestali e volontari. Un altro incendio di sterpaglie vicino al rione cagliaritano di Sant’Elia e in un’area adiacente all’Asse mediano tra i palazzi a Cagliari è scoppiato già da qualche ora, sul posto è intervenuta la squadra terra “4A” del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari. I pompieri, con due automezzi, hanno tempestivamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area: sul posto anche un automezzo del Corpo forestale

