Da Cagliari a Quartu, flash mob ed eventi contro la violenza sulle donne

La Sardegna, e le principali città, hanno deciso di manifestare nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Cagliari, nella scalinata di Bonaria, c’è stato il flash mob organizzato dalla pizzaiola Emiliana Scarpa insieme all’associazione Mariposas: “Io non sono tua, lasciami andare. Lei non è tua, lasciala andare”, questo l’urlo lanciato da una ventina di partecipanti. A Quartu, invece, è andata in scena la marcia con oltre 600 studenti delle scuole superiori Motzo, Brotzu e Levi, insieme a vari assessori e consiglieri comunali: il corteo organizzato dal Comune guidato dal sindaco Graziano Milia si è snodato da piazza 28 Aprile sino al parco del popolo Kurdo, con tanto di omaggio al monumento dedicato alle donne. Un evento, quello di Quartu, organizzato in memoria di tutte le vittime di femminicidio, con un ricordo particolare per Mihaela Kleics, uccisa proprio a Quartu a dicembre 2021.