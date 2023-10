Da Cagliari a Quartu è emergenza topi: ratti trovati nelle scuole e avvistati tra la Marina e piazza Matteotti

Tra Cagliari e Quartu è emergenza topi. Scuole sbarrate anche per quasi due settimane, avvistamenti in pieno centro tra i tavolini di locali food e ristoranti e piazze centralissime. Un aumento della presenza dei roditori che preoccupa, con i Comuni che possono solo ordinare disinfestazioni massicce dopo le segnalazioni certificate del settore antinsetti della Città Metropolitana. A Cagliari sette giorni di chiusura, appena terminati, per il liceo Euclide: accertata la presenza dei topi, l’amministrazione comunale non ha potuto fare altro che mandare tutti a casa per sanificare aule, bagni e corridoi. In piazza Matteotti, invece, da qualche settimana si è formata una colonia di roditori che saltellano tra la ghiaia e le piante delle mega aiuole. La tana, probabilmente, non è distante dall’ex infopoint, visto che gli avvistamenti anche sulle passerelle arrivano proprio da quel punto. E più di un topo, nell’ultimo settimana, è stato notato anche tra le viuzze della Marina, il rione simbolo sia della movida sia dei ristorantini e locali food. Agli angoli di qualche strada ci sono i tubi neri con dentro il veleno per ratti, ma sembra non essere una mossa sufficiente per debellarli.

A Quartu ha riaperto oggi la scuola di via Tiziano, sbarrata per sette giorni. I tecnici della Proservice hanno piazzato le esche per debellare i roditori. Qualche ora fa lo stop alle lezioni per dodici giorni, a partire da domani, in via dei Nasturzi, nel cuore del rione di Flumini: topi nella scuola primaria e in quella dell’infanzia, alunni e docenti a casa sino al sedici ottobre con tanto di proteste dei genitori. La domanda è semplice: perchè non è stata effettuata la derattizzazione prima dell’inizio dell’anno scolastico? E, ormai da mesi, fioccano le segnalazioni con tanto di foto e video anche dal parco Matteotti e da via Brigata Sassari: in quello che è il capolinea di tutti gli autobus che collegano la terza città sarda con il capoluogo e altri Comuni dell’hinterland, passeggeri e studenti quasi devono fare lo slalom tra i topi.