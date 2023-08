Da Cabras fino ai Balcani e in Giordania con la musica del Mauro Sigura Quartet

Cabras

Nuove date del tour. E in uscita a ottobre il suo ultimo album

Da Cabras un tour che arriva fino ai Balcani e in Giordania. Protagonista Mauro Sigura, noto musicista e suonatore di Oud, uno strumento cordofono, membro della famiglia dei liuti a manico corto – in ambito world jazz.

Mauro Sigura ha pubblicato già due album per l’etichetta sarda S’ardmusic di Cagliari e vinto per due volte il premio Mario Cervo come miglior album realizzato in Sardegna e ora si prepara per due tappe importanti del nuovo tour che lo vedrà impegnato con il progetto del Mauro Sigura Quartet.

La prima tappa sarà in Bulgaria in occasione del Bansko jazz Festival in programma per martedì 8 agosto (con il Mauro Sigura Quartet) e poi, a seguire, giovedì 10 agosto in Serbia al Nisville Jazz Festival (sempre con Mauro Sigura Quartet e Andrea Ruggeri).

Non è la prima volta che Sigura esce dai confini isolani e nazionali con la sua musica: ha girato e conosciuto diverse parti e culture del mondo.

“Dal 2014 ad oggi”, racconta Mauro Sigura, “mi sono esibito in Giappone, Norvegia, Serbia, Romania, Montenegro, Croazia, Slovenia, Germania, Etiopia, Italia , Tunisia e Turchia. Invece in Sardegna mi sono esibito al Dromos Festival, per il Cala Gonone Jazz Festival e l’European Jazz Expo”.

Il suo tour proseguirà poi anche in autunno. “Ad ottobre avrà l’onore di esibirmi in Giordania, all’interno del complesso archeologico di Petra”, aggiunge sempre Mauro Sigura. “Credo di essere il primo sardo ad esibirsi lì. Poi il 4 ottobre all’Amman Jazz Festival, sempre in Giordania”.

Tra le novità in arrivo, sempre a ottobre l’8, la presentazione del nuovo album di Mauro Sigura, in uscita per l’etichetta S’ardmusic, al Teatro Massimo di Cagliari all’interno dell’European Jazz Festival.

Tutte le prossime date e novità, verranno comunicate anche sul sito ufficiale del musicista.

Mercoledì, 2 agosto 2023