Da Cabras e Oristano proteste: “La notte non si chiude occhio, colpa dei cannoncini in funzione nei campi”

Segnalazioni Un problema che si ripresenta ormai da qualche anno e suscita delle proteste

Un cannoncino a gas utilizzato per mandar via gli uccelli dai campi e dalle risaie

Oristano

Utilizzati per spaventare gli uccelli

Non disturbano solo gli uccelli in cerca di un po’ di cibo tra i campi, ma anche i residenti: i cannoni-spaventapasseri sono oggetto delle proteste di diversi residenti delle zone periferiche di Oristano e di Cabras.

“È un problema che ormai da qualche anno ci affligge nel disinteresse più totale delle istituzioni”, ha commentato una residente. “L’uso indisciplinato da parte degli agricoltori dei cannoncini spaventapasseri da mattina e per tutta la notte ci costringe a sopportare continui spari. Si avvertono specialmente a Cabras, in tutto il territorio del Sinis, nella zona Sa Rodia a Oristano e nelle pinete in prossimità della foce del Tirso, a Torre Grande”.

I cannoncini (a gas) servono per salvaguardare i campi. “Siamo tutti sensibili al problema degli agricoltori, ma stressare la cittadinanza e gli animali per il loro interesse non è la soluzione”, ha continuato la residente.

I cittadini non vedono soluzioni all’orizzonte: “Sindaci e istituzioni non sembrano voler ascoltare o fare qualcosa, e questo è davvero snervante”, ha concluso la residente. “In questo modo si aiutano gli agricoltori, non salvaguardando però il diritto al riposo dei cittadini, vietando l’uso dei cannoni almeno nelle ore notturne. Sono certa che anche stavolta la mia protesta verrà prontamente ignorata e criticata”.

Giovedì, 15 giugno 2023

commenta