Trasportava oltre 300 chilogrammi di pescato privo dei documenti di tracciabilità e di trasporto, tra cui polpa di ricci. Un uomo di Cabras è stato sanzionato e il pesce sequestrato. La Polizia stradale di Nuoro, diretta dal comandante Leopoldo Testa, lo ha fermato stamane su un furgoncino Fiat scudo non refrigerato e risultato privo di autorizzazioni, sulla Statale 131, all’altezza di Macomer. Era diretto verso il Sassarese.

All’interno del furgoncino sono stati trovati ostriche, cozze e totani, oltre alla polpa di ricci.

Sul posto sono intervenuti per i controlli il servizio veterinario dell’Ats e il personale della Capitanerie di Porto di Bosa e Olbia.

L’autista sarà sanzionato sia per non aver rispettato la normativa vigente in materia di pesca, sia per violazione della zona rossa: non aveva titolo per spostarsi.

Il pesce sequestrato, compatibilmente con condizioni conservazione, sarà dato in beneficenza alla Caritas e alla “Onlus Arcobaleno”.

Sabato, 24 aprile 2021

L'articolo Da Cabras con 300 chili di pesce senza etichette: multa e sequestro sembra essere il primo su LinkOristano.it.