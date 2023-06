Da Cabras alla Tunisia e ora verso la Sicilia: Graziella ha nuotato già per 820 chilometri

Cabras

Continua il monitoraggio della tartaruga liberata a San Giovanni di Sinis

Ha percorso 820 chilometri in un poco più di un mese mese la Caretta caretta Graziella, liberata sulla spiaggia di San Giovanni di Sinis il 6 maggio. Ne ha dato notizia l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, sul suo profilo social.

I dati del tracciamento – che vengono analizzati nell’ambito delle attività della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, coordinata dall’Assessorato sotto la supervisione scientifica del CNR – mostrano che la tartaruga, dopo aver lambito le coste nord della Tunisia, attualmente si sta dirigendo verso la Sicilia.

I dati sui suoi spostamenti sono registrati grazie al dispositivo satellitare fissato sul carapace prima del rilascio. Lo strumento è simile a quelli utilizzati per il monitoraggio delle quattro tartarughe oggetto di studio dall’ottobre 2021, tra cui anche Genoveffa e Gavino, che avevano vissuto in cattività per decenni nell’Acquario di Alghero.

La Caretta caretta Graziella era stata trovata nel mese di settembre 2022 in gravi condizioni di salute da due pescatori sportivi. Si trovava nelle acque di Sant’Elmo, a Castiadas. Aveva una lenza di nylon all’interno del tratto digerente.

Dopo la chiamata al numero di emergenza, la tartaruga era stata recuperata dall’AMP Capo Carbonara, nodo della Rete competente per territorio e, con la consueta staffetta, portata alla clinica veterinaria Duemari di Oristano. I veterinari le avevano rimosso la lenza di nylon e, dopo le dimissioni, per sette mesi era stata seguita al CReS – Centro di recupero del Sinis. Poi la liberazione, con un evento che aveva richiamato oltre duecento persone.

L’assessore Porcu ha dato conto anche della condizioni di un altro esemplare, Gioia, liberata in mare il 27 maggio nella cala di Spalmatore, nel Parco dell’Asinara. A poche settimane dal rilascio, i dati trasmessi registrano un percorso di circa 130 chilometri in direzione nord-ovest. Gioia sembra puntare verso la Francia.

Recuperata il 2 agosto dello scorso anno grazie alla segnalazione di un diportista nelle acque del Parco della Maddalena, Gioia è stata accolta nel Centro di recupero animali marini dell’Asinara (CRAMA), grazie alla collaborazione tra i due Parchi nell’ambito delle attività della Rete regionale.

Il monitoraggio post-rilascio rappresenta un’attività fondamentale per lo studio e la conservazione della specie, in quanto consente di conoscere le rotte, i tempi di apnea e le profondità raggiunte da animali tenuti per lungo tempo in vasca presso i Centri di recupero: è interessante capire se per loro sia possibile riprendere una vita perfettamente normale, osservandone il comportamento dopo la reimmissione in ambiente naturale. I risultati, in questo senso, sono confortanti.