Da Cabras a Nureci: sorpresa in musica per i 56 anni di sacerdozio di don Bruno Zucca

Nureci

Dal paese della laguna sono arrivati in Marmilla il coro parrocchiale e le corali “G.P. da Palestrina”

In trasferta da Cabras a Nureci per festeggiare don Bruno Zucca. Una bella sorpresa per il sacerdote è arrivata domenica scorsa dal coro parrocchiale “Santa Maria Assunta”, diretto da Marcello Lochi, insieme al coro “G. P. da Palestrina”, diretto dal maestro Giuseppe Erdas, e ai giovani cantori dell’associazione “G.P. da Palestrina”, guidata da Fenisia Erdas.

L’occasione: l’anniversario di sacerdozio del parroco che ha guidato la chiesa di Cabras per ben 28 anni. “Don Bruno aveva festeggiato i 56 anni di sacerdozio qualche giorno prima e abbiamo deciso di fargli una sorpresa, organizzata con la collaborazione del suo paese, dove attualmente vive con alcuni familiari”, ha spiegato Marcello Lochi.

Il coro parrocchiale ha animato la messa solenne, celebrata da don Bruno assieme al parroco di Nureci, don Manolo Venturini, e al suo successore nella pieve di Santa Maria, don Giuseppe Sanna.

Il coro “G.P. da Palestina” e la corale giovanile hanno tenuto un concerto al termine della funzione religiosa.

“È stata una bella festa”, ha commentato Fenisia Erdas. Una sorpresa riuscita che ha commosso don Bruno: anche durante l’omelia, il sacerdote ha detto di aver gradito il gesto, che non si aspettava.