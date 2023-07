Da Cabras a Carloforte per scoprire tanti segreti della bottarga. Ci sarà anche un museo della pesca

Oristano Nell’Oristanese è tipica quella di muggine. Nel Sulcis, invece, si preferisce il tonno A fette, a scaglie o in polvere. Può essere un antipasto prelibato, ma si abbina anche a tanti primi piatti. La bottarga, tra i cibi più apprezzati in Sardegna, è richiestissima anche dai turisti che scelgono l’isola per le vacanze. Quella di muggine, dal colore ambrato, viene prodotta in particolare a Cabras , ma pure a Cagliari , Marceddì , Tortolì e Sant’Antioco . Quella di tonno, invece, è di casa nel Sulcis . La bottarga ha una storia millenaria. Si ottiene dalla lavorazione delle sacche ovariche del muggine o del tonno. Le uova, quindi, vengono sottoposte a un processo di salatura e stagionatura. Le tempistiche sono variabili, a seconda della grammatura delle baffe. Per il cefalo si va da tre a dieci giorni. Grande eccellenza del Sinis , è forte il suo legame con Cabras , a tal punto che nella cittadina dei Giganti di Mont’e Prama ogni anno a settembre viene organizzato un festival dedicato alla bottarga. Questo fa capire quanto il settore ittico sia centrale per l’intera comunità. Per approfondire il tema può risultare utile consultare il libro “I pescatori di Cabras”, scritto da Mena Manca Cossu e pubblicato oltre trent’anni fa dalla casa editrice S’Alvure.

Gran parte della bottarga di muggine commercializzata in Sardegna viene prodotta nell’isola con cefali importati, perché la richiesta supera l’offerta. “Il Nuovo Consorzio Cooperative Pontis”, dice il presidente Giuliano Cossu, “propone due prodotti differenti: il 90% della nostra bottarga è lavorata a Cabras da muggini importati, il restante 10%, invece, è bottarga di muggine pescato nel nostro stagno . Stiamo cercando di promuovere e distinguere il prodotto locale. È importante far capire al consumatore cosa sta acquistando, per questa ragione la nostra etichetta della bottarga di pesce locale è differente da quella che mettiamo in commercio, prodotta con muggine importato”. Il muggine da bottarga non viene pescato tutto l’anno, ma soltanto da fine luglio a metà settembre. “Se si va oltre”, spiega Cossu, “la bottarga diventa oleosa perché il pesce è pronto a deporre le uova”.

Una volta pescato il muggine ha inizio la lavorazione. “La bottarga”, aggiunge il presidente del Nuovo Consorzio Cooperative Pontis, “viene estratta, pulita, abbattuta e quindi congelata. Questo ci permette di lavorarla pian piano”. Le baffe vengono messe sotto sale, poi vengono lavate e infine poste ad asciugare in un locale ventilato. “Ancora oggi”, sottolinea Cossu, “lavoriamo questo prodotto come si faceva centinaia di anni fa”. La bottarga di muggine locale viene venduta a 250 euro al chilogrammo. Il prezzo della bottarga lavorata in Sardegna con cefali importanti è inferiore: la si trova anche a 90 euro al chilo. La grammatura delle baffe è variabile: si va dai 50 grammi e si può superare anche il chilogrammo.

C’è poi la bottarga di tonno, che presenta un gusto differente e un colore che va dal rosato al rosso. Anche questa viene comunemente utilizzata per accompagnare antipasti e primi piatti. Tonno e tonnare sono caratteristici del Sulcis . Simbolo di questa tradizione è il Girotonno , manifestazione di cultura, spettacolo ed enogastronomia che viene proposta ogni anno a fine primavera a Carloforte , nell’isola di San Pietro. Gli abitanti dell’isoletta a sud ovest della Sardegna e di Calasetta sono chiamati tabarchini perché nel XVIII secolo si trasferirono in questi territori i discendenti dei coloni liguri che nel XVI secolo si erano stanziati nell’isola di Tabarca, nell’odierna Tunisia. Peculiari dei sardi – tabarchini sono il dialetto, una varietà del ligure, ma anche la cultura e le tradizioni gastronomiche. Interessante è il progetto Ràixe , un archivio digitale e installazione museale della cultura tabarchina, realizzato a Calasetta. Sono svariati i piatti a base di bottarga. Tra gli antipasti si segnalano, per esempio, quelli con il carciofo spinoso di Sardegna e con il pomodoro, a seconda delle stagioni. E poi i primi piatti: dalla semplice pasta con la bottarga, fino ad arrivare a quella vongole e bottarga e a quella con tonno, pomodorini e bottarga. E ancora, i risotti e la fregula sarda. “Con la pasta, la bottarga è eccezionale”, dice lo chef di Zerfaliu Elia Saba, senatore a vita della Federazione Italiana Cuochi, già presidente dell’Associazione regionale dei cuochi, “ma lo sono anche un buon risotto e la fregula, con ingredienti vegetali e una spolverata di bottarga, senza però esagerare, evitando che questa copra il sapore degli ortaggi. La abbinerei bene agli asparagi”. In estate a Cabras , a pochi chilometri dalle bellissime spiagge di San Giovanni di Sinis e Is Arutas , viene organizzato il Festival della Bottarga , con tre giornate di degustazioni, e vari chef impegnati a proporre piatti della tradizione e particolari rivisitazioni culinarie. Quest’anno l’atteso appuntamento è in programma da venerdì 8 a domenica 10 settembre, una settimana dopo la storica Corsa degli Scalzi in onore di San Salvatore, festa che vede oltre 800 curridoris pronti ad accompagnare a piedi nudi il simulacro del santo dal paese fino alla borgata di San Salvatore, per poi fare marcia indietro.

La prima edizione del Festival della Bottarga è stata organizzata lo scorso anno e ha preso il posto della tradizionale sagra. A promuoverla è stato il Comune di Cabras , con il contributo della Fondazione di Sardegna, la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, il Gal Sinis, il Flag Pescando, Slow Food e con la collaborazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Maggiori informazioni sul Festival della Bottarga sono disponibili sul sito festivaldellabottarga.it .

Sempre a Cabras , partiranno presto e saranno conclusi entro l’anno i lavori che interesseranno il compendio di Sa Pischera ‘e Mar ‘e Pontis. Dalla prossima estate si punta a proporre visite guidate. E tra gli obiettivi c’è anche quello di recuperare due imbarcazioni per permettere a turisti e appassionati di visitare la laguna. Le opere di riqualificazione interesseranno in particolare i caseggiati della peschiera. Qui nasceranno il museo della pesca e un punto vendita che proporrà i prodotti ittici locali.

Venerdì, 28 luglio 2023 [In collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna]

Le baffe di bottarga sotto saleIl presidente del Nuovo Consorzio Cooperative Pontis Giuliano CossuDopo la salatura, le baffe di bottarga vengono lavateDopo il lavaggio, le baffe vengono posizionate in una stanza ventilataIl compendio Sa Pischera 'e Mar 'e Pontis

Fonte: Link Oristano