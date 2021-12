Bosa

Celeste è disponibile negli store digitali

Celeste è il nuovo singolo della cantautrice sarda Serena Schintu, già disponibile in tutti gli store digitali. È un brano pop, ricco di intensità sia nel testo che nella musica, uno spaccato di vita reale che ha come protagonista una persona nella quale tante altre potrebbero riconoscersi. Schintu è originaria di Alghero ma risiede nell’Oristanese, a Bosa.

“Potrebbe trattarsi di insicurezza”, racconta Serena Schintu, “paura di essere giudicata e perché no, anche il timore di potersi sentire coinvolta più di quanto pensa in una situazione che non vorrebbe, non saprebbe gestire o più semplicemente ha paura che la propria vita venga stravolta. È ciò che succede sempre più spesso nelle persone, specialmente con i rapporti virtuali che intensificano le situazioni e tendono ad amplificarne le sensazioni, che si percepiscono in modo diverso, anche perché dietro a uno schermo verrebbe più facile lasciarsi andare ma è soltanto apparenza, difatti non sempre lo si riesce a fare anche di persona. Il mondo virtuale che impatta con forza su quello reale, è qui che si crea quel cortocircuito nel modo di agire della nostra protagonista”.

Il singolo porta la firma di Gabriele Oggiano e Mary Troisi (Maria Francesca) ed prodotto dallo stesso Gabriele Oggiano. La regia del videoclip è invece a cura di di Gianni Dettori.

Serena Schintu, 34 anni, nasce ad Alghero e inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica fin da piccola, esibendosi live nei locali e nei teatri.

Perfeziona la sua arte studiando canto e la sua produzione musicale inzia nel 2017 con il primo album “Ghiaccio”. Prosegue nel 2021 con il suo secondo album intitolato “Miliardi di stelle”.



