Da Bosa a Cabras e fino ad Arbus: far crescere un turismo diverso con AltrOvest Sardinia

“AltrOvest Sardinia” coinvolge numerosi attori istituzionali con un ruolo di coordinamento: il Flag Pescando, i Gal Sinis, Terras de Olia e Linas Campidano, le Unioni dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, Montiferru e Alto Campidano, della Planargia, del Terralbese, Monte Linas – Dune di Piscinas, l’Area Marina Protetta del Sinis e il Comune di Oristano. In totale 37 Comuni e una popolazione complessiva superiore ai 140.000 abitanti. Il programma è stato realizzato con l’apporto tecnico di The Big Wave ed è finanziato da Sardegna Ricerche nell’ambito del Por Fesr Sardegna 2014-2020.

Una rete per promuovere la Sardegna centro-occidentale, da Bosa fino ad Arbus, mettendo in connessione enti locali, servizi ricettivi e le ricchezze paesaggistiche e archeologiche di un vasto territorio, con un ampio spazio riservato alle attività sportive all’aperto. Nasce con questi obiettivi “AltrOvest Sardinia – L’isola che non sai!”. Oggi a Cabras, nella sala conferenze del museo civico “Giovanni Marongiu”, è stato presentato il portale web del progetto e sono state annunciate le prime iniziative. Tra queste anche due educational tour: vedranno protagonisti alcuni influencer locali e altri italiani che scopriranno le tradizioni e il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico di una parte di Sardegna meno conosciuta.

“L’ambizione è quella di trasformare la Sardegna centro-occidentale in una destinazione turistica”, ha commentato il direttore del Flag Pescando, Mauro Tuzzolino. “Raccontiamo un’altra isola rispetto a quella più nota. Abbiamo realizzato un sito web che ambisce a mostrare le particolarità della costa ovest, una piattaforma che può favorire il confronto e la discussione tra soggetti interessati a tematiche connesse al turismo. L’ultimo passo sarà il percorso di ingaggio con le imprese: queste non pagheranno per aderire ad AltrOvest, dovranno semplicemente sposare la carta dei valori del programma”.

“Fare rete è fondamentale, in particolare per un territorio ricco di piccoli paesi come quello del Gal Terras de Olia”, il commento del suo vicepresidente, Mariano Lo Piccolo. È intervenuta anche la direttrice Daniela Carboni, che ha posto l’accento sull’importanza della condivisione e del coinvolgimento delle imprese. “Siamo un territorio vasto coperto da enti e Gal”, ha detto. “Ognuno continuerà a fare attività di animazione, contattare le imprese che conosce e allargare la rete di collaborazione. La carta dei valori di AltrOvest è uno strumento operativo, non un regolamento pensato per appesantire la vita delle imprese”.

Spazio anche a Carlo Parodo, della società The Big Wave, startup che opera nel campo della tecnologia e dell’innovazione, a servizio di privati e pubbliche amministrazioni. “Il sito web AltrOvest.it è disponibile in lingua italiana, ma anche in inglese e in francese. Abbiamo studiato un sistema integrato che unisce tre elementi: una piattaforma turistica e csm, una piattaforma di governance e una piattaforma studiata per e-commerce e social network. Inoltre”, ha evidenziato, “si è pensato anche a un sistema cashback che possa favorire il consumo nel territorio. Nelle prossime settimane, oltre agli educational tour, ci sarà spazio anche per un mini-video promozionale del territorio”.

Ha salutato con favore l’iniziativa il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni. Per il Comune di Cabras erano presenti Alessandra Pinna, che è anche componente del Flag, e Carlo Trincas.

Oltre alle attività e agli strumenti tecnici già ideati e messi in campo sono previste ulteriori azioni mirate. Saranno organizzati quattro workshop in modalità mista (online e in presenza) per divulgare le potenzialità e le ricadute degli strumenti tecnici utilizzati, sui temi emergenti del turismo e sul consolidamento del brand.

Il progetto “AltrOvest Sardinia – L’isola che non sai!” è in fase di startup e ha visto la partecipazione oltre che degli attori istituzionali, di molte imprese del territorio e di numerosi rappresentanti degli interessi locali, che hanno supportato l’architettura complessiva del programma e che sono già stati coinvolti nel processo di familiarizzazione con gli strumenti tecnologici.

Giovedì, 8 giugno 2023