Da “Ballando con le stelle” al palco del suo paese: il ballerino Simone Casula ospite d’onore all’evento di beneficenza “Hi Guys” che si è svolto ieri sera al cinema “Italia”. Il maestro pluripremiato ai campionati mondiali ed italiani ha incontrato e ringraziato il pubblico che lo ha sostenuto durante la sua partecipazione al programma televisivo che è andato in onda il sabato sera su Rai 1. Una serata per tutti all’insegna del sorriso e della solidarietà: il ricavato dell’incasso, infatti, una offerta libera da parte dei presenti, è stato devoluto alla “Società Controvento Cooperativa”, un contributo per supportare le iniziative a favore dei ragazzi speciali. Hanno ballato, parlato, si sono raccontati e applaudito il concittadino che, per mesi, ha portato lustro al paese non solo con la sua bravura professionale, bensì con la genuinità e semplicità che lo contraddistingue. Un ricco buffet, a fine serata, e una torta hanno, inoltre, deliziato il palato di chi non è mancato all’atteso appuntamento: un momento di ulteriore convivialità, un omaggio consumato tutti insieme proprio come avviene nei grandi show.