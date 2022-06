Direttamente dagli studi Mediaset, si esibirà a Cagliari per la prima Dinner Show nella Corte di Palazzo Doglio con un repertorio che spazia dalla musica classica di Bach, Scarlatti, Mozart fino a Battisti. La serata inizierà alle 19.30 con un aperitivo al tramonto, per poi proseguire con le note del Maestro Bacchetti circondati dalle architetture liberty della Corte e concludersi con una cena sotto le stelle firmata dallo Chef Alessandro Cocco all’Osteria del Forte o dal maestro della pizza Emanuele Riemmada Maiori.

Il Maestro Bacchetti è un fuori classe del pianoforte, debutta a 11 anni a Milano con i Solisti Veneti diretti da C. Scimone, e inizia così una prestigiosa carriera internazionale che lo vede ospite dei principali Festival (Lucerna, Salisburgo, Tolosa, Varsavia,..)e delle maggiori orchestre ed enti lirici del mondo, tra cui la Filarmonica della Scala, la Kyoto Simphony Orchestra, la Russian Chamber Philarmonic di St. Petersburg, la Dubrovnik Symphony Orchestra, la Philarmonique de Nice et de Cannes, la Prague Chamber Orchestra e la Philarmonie der Nationen di Amburgo. Accanto all’attività concertistica e alla sua ampia discografia, Bacchetti ha portato avanti diverse collaborazioni prestigiose con grandi musicisti italiani, sia classici che pop, da Antonella Ruggiero a Stefano Barzan.

Il celebre pianista Andrea Bacchetti, conosciuto dal grande pubblico per essere il braccio destro di Chiambretti in televisione, si esibirà nella Corte di Palazzo Doglio il prossimo 13 luglio alle ore 19.30 nell’esilarante Dinner Show “Da Bach a Chiambretti, 4 secoli di musica in televisione”.

