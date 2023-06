Da Arcidano a Catania per vivere un sogno, alle finali nazionali di pallavolo Under 16

“Ci siamo piazzati ultimi, ma siamo davvero soddisfatti di essere arrivati fino alle finali”, ha commentato il presidente della SSD Arcidano, Marco Zedda. “C’è un divario davvero importante tra le squadre che abbiamo fronteggiato e la nostra, e si può notare solo nel momento della sfida. Tanto per fare un esempio, tra le vincitrici ci sono le figlie di campionesse mondiali, provenienti da autentiche scuole di volley. Abbiamo dovuto confrontarci con squadre come Modena e Roma. Un gran traguardo per un paese di duemila abitanti”.

Hanno vissuto un autentico sogno le giovanissime pallavoliste della SSD Arcidano: dopo aver vinto il titolo regionali Under 16, sono volate a Catania per disputare le finali nazionali.

Tanta soddisfazione per gli obiettivi raggiunti, insomma. “Il titolo regionale per noi è stata una conquista straordinaria”, ha continuato Zedda. “È una solida base dalla quale continuare con il consorzio formato dalla nostra società con il Guspini Volley e il Club Monreale di San Gavino: la squadra non potrà che crescere, grazie a una rosa di giocatrici sempre più ampia”.

La trasferta siciliana non ha lasciato l’amaro in bocca: “Il piazzamento non è importante, rimane un’esperienza estremamente formativa. Per alcune ragazze sarà la prima di tante grandi finali, per altre è l’unica e indimenticabile esperienza di questo tipo”, ha concluso il presidente. “Per tutte è stato un sogno, perché nonostante siano brave non credevano di poter arrivare così lontano”.

Giovedì, 8 giugno 2023