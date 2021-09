SOS DA ALGHERO A RADIO ZAMPETTA SARDA:

“Sono una volontaria che non ha nessun aiuto e seguo 2 colonie. Mi potreste aiutare sia per raccogliere del cibo e, soprattutto, per trovare qualche brava volontaria che si alterni con me nel portare cibo e acqua? Il peso si sente e andare tutti i giorni è davvero faticoso e anche dispendioso. Vi sarei grata se poteste diffondere. Le colonie sono 2, una è situata nella zona mercatino e l’altra è vicino al mare.

Aiutatemi ad aiutare queste povere creature bisognose , grazie.

Informazioni 3331159558

