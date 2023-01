Milis

Le richiesta ad Abbanoa di Franco Frongia

Una decurtazione delle bollette e il ripristino della potabilità dell’acqua, che a Milis da 40 giorni non è utilizzabile per scopi potabili. È quanto chiede con una lettera ad Abbanoa Franco Frongia, dirigente scolastico oristanese.

“Lo chiedo sommessamente come cittadino di questo piccolo paese, ma certo di farmi portavoce di molti altri”; scrive Frongia, raccontando i disagi che a Milis si vivono dal 25 novembre, data nella quale il commissario straordinario del Comune, Antonio Massidda, ha emanato una ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua servita dall’acquedotto consortile per scopi potabili e alimentari su tutto il territorio comunale.

“I disagi, soprattutto col protrarsi del divieto si fanno sentire”, spiega Franco Frongia. “I cittadini di Milis non possono utilizzare per bere o cucinare l’acqua proveniente dai propri rubinetti; si fa ricorso all’acquisto di acqua minerale o si reca in pellegrinaggio all’autobotte che Abbanoa mette a disposizione quotidianamente (basta non arrivare tardi!)”.

“Se vai al negozio per l’acquisto devi spendere, se vai all’autobotte devi mettere in conto spostamenti, anche in auto. Non è poco specialmente per le persone anziane alle prese con altri problemi quotidiani”, conclude Frongia, che contesta. “Nel frattempo Abbanoa manda le proprie bollette che dobbiamo pagare e non comunica alla popolazione a che punto siano gli eventuali lavori o interventi necessari a risolvere il problema. I tempi stanno diventano biblici”.

Mercoledì, 4 gennaio 2022