Da 35 anni terrorizzava moglie e figli, arrestato 75enne

(ANSA) - SASSARI, 14 GIU - Per 35 anni avrebbe terrorizzato con atteggiamenti violenti e minacce la moglie e i figli. Fino a giovedì scorso, quando la donna spaventata per l'ennesima lite e aggressione, ha chiamato il 113 e ha fatto arrestare il marito, un uomo di 75 anni. Quando gli agenti della Squadra volante della Questura di Sassari sono arrivati nell'appartamento, la vittima ha raccontato loro che il consorte, dopo averla insultata, aveva aggredito uno dei figli intervenuto in sua difesa.

Ai poliziotti ha poi confessato la sua tragedia familiare, che si trascinerebbe dal 1987, quando conobbe il marito.

Trentacinque anni di di minaccie e violenze, conditi con sputi, insulti, gesti intimidatori e aggressivi, privazione di indipendenza economica, per lei e per i figli. L'uomo è stato arrestato e dopo la convalida il giudice ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e quella del divieto di avvicinamento alla donna e ai suoi figli. (ANSA).



