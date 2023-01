Il 24 gennaio, con una nota ufficiale, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha comunicato che il progetto presentato dalla Direzione generale per l’innovazione e SicurezzaIt della Regione merita di essere realizzato e si inserisce appieno tra le azioni applicative del Regolamento europeo in materia di protezione dati (GDPR). Nello specifico, l’intervento prevede la realizzazione di attività di sicurezza applicativa ed infrastrutturale nell’ambito del sistema informativo di base in attuazione del GDPR (Regolamento generale di protezione dei dati, regolamento europeo 2016/679) e delle misure di sicurezza del Sistema Regione.

Finanziato il progetto per il rafforzamento della sicurezza cibernetica del Sistema Regionale. La Regione Autonoma della Sardegna ha partecipato all’Avviso per gli interventi di potenziamento della resilienza cyber delle Regioni e si è aggiudicata un finanziamento di un milione di euro, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (missione 1).

