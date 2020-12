Cutuli confermato alla guida della Confapi di Oristano

Sergio Cutuli è stato riconfermato per la terza volta consecutiva alla guida della Confapi Sardegna di Oristano, articolazione territoriale dell’associazione di rappresentanza della piccola e media industria privata. È stato nominato per acclamazione nei giorni scorsi dal comitato territoriale, espresso dal voto della Consulta delle imprese dell’Oristanese.

Cutuli, 64 anni, è amministratore della Vima Srl, storica azienda di Oristano di vendita, noleggio e assistenza di veicoli industriali. Guida l’Associazione delle piccole e medie industrie dal 2014. Con il rinnovo assume il ruolo di consigliere territoriale delegato, la nuova denominazione statutaria della figura che sul piano locale subentra a quella di presidente.

Nello svolgimento del terzo mandato, che si concluderà nel 2023, Sergio Cutuli sarà affiancato da dieci imprenditori rappresentativi dei principali comparti economici che faranno parte del Comitato territoriale di Oristano: un gruppo che coniuga l’esperienza dei senior con le “nuove idee” dei giovani imprenditori, essenziali per affrontare questa disastrosa crisi causata dalla pandemia.

Sono stati eletti consiglieri Antonello Musso (S.S.A.I. Sas), Carlo Ferrari (azienda Ferrari Angelo Mario), Pasquale Cucciari (Cucciari Arredamenti Srl), Riccardo Giachino (Horse Country Srl), Matteo Frau (Frau Costruzioni Srl), Marta Musso ( Maestrale Group Srl), Salvatore Pirastu (Ce.di.sar Srl) , Cesello Putzu (Blue Marlin Srl) , Mattia Sanna (Caimar di Sanna Beniamino Snc) e Lucia Schirru (Top Car Srl).

“L’emergenza sanitaria ha determinato una crisi economica dalle dimensioni epocali”, ha commentato Cutuli. “Il ruolo dell’associazione deve essere ancora più forte e incisivo su tematiche strategiche come la continuità territoriale, il credito alle imprese, l’agroalimentare, il turismo alberghiero, l’energia, per citarne alcune”.

“In un momento come questo che stiamo vivendo, le pmi hanno bisogno che la sanità, che è alla base del sistema produttivo, sia efficiente e di supporto alle imprese. Mentre oggi assistiamo al totale disorientamento delle strutture e del personale, che non riesce ad organizzarsi per affrontare la quotidianità. Tutto ruota solo esclusivamente sul Covid 19, dimenticando totalmente tutte le altre patologie che non vengono affrontate”, continua Sergio Cutuli. “Gli artigiani che non possono iscriversi nell’apposito albo solo per cavilli, dovuti alla mancanza di dialogo tra gli uffici regionali e la Camera di commercio: ciò determina enormi perdite, anche finanziarie, e va a scapito di una categoria di imprese che tanto sostengono la nostra economia”.

“È essenziale snellire le procedure burocratiche e ridurre il carico fiscale”, conclude il consigliere territoriale delegato. “Le imprese vanno sostenute concretamente, incoraggiate, monitorando gli strumenti messi in campo per comprenderne la reale efficacia. Gli interventi finora attuati sono assolutamente al di sotto delle reali necessità”.

Venerdì, 11 dicembre 2020

