Curiosità, risate e tante idee con la prima giornata del festival ConnEtica

Oristano Un ricco programma di appuntamenti anche oggi per la seconda giornata Bilancio più che positivo per la prima giornata di ConneEtica, andata oltre ogni più ottimistica previsione per il folto pubblico accorso per assistere agli interventi di alto profilo. Nella sala eventi del Centro Studio Danza di via Ghilarza si è registrata la presenza di decine di persone a partire dal primo mattino, quando gli alunni e le alunne dell’ITIS Othoca hanno varcato la soglia della sala eventi per assistere all’incontro con il filosofo Silvano Tagliagambe e illustrare i progetti sviluppati nell’ambito dell’hackathon dal titolo “Come implementare una piattaforma digitale comunale etica”. Nel pomeriggio, particolarmente applaudito dal pubblico in sala l’intervento della sociologa Ester Cois. Da remoto si sono tenute le relazioni di Giovanni Moro, Elena Granata e Cristiana Falcone, in presenza quelle di Andrea Podda e del giornalista sportivo Vittorio Sanna. Chiusura di serata con la conferenza-spettacolo di Massimiliano Medda e Massimiliano Lorrai, duo dei Lapola, che ha coinvolto il giovane studente Alessandro Manca con il suo robot Ugo.

Gli eventi della seconda giornata La seconda giornata di ConnEtica avrà come filo conduttore il tema “Un modello di comunità partecipata” e la sede sarà ancora la sala eventi Centro Studio Danza, in via Ghilarza. Dalle 9:30 alcune classi dell’Itis Othoca e del liceo scientifico Mariano IV hanno illustrato i propri progetti. Gli studenti dell’Othoca hanno lavorato su “Siamo tutti sulla stessa barca”, “Romanico tattile”, “Respiratore polmonare”, oltre allo spettacolo teatrale “La cittadinanza digitale”; per i ragazzi del Mariano IV il tema “Ambiente e sostenibilità. Ora tocca a noi”. Si riprende alle 16:10 con Paola Piroddi e Chicco Lecca che presenteranno il progetto “Allways City”, un’iniziativa che si propone di promuovere una cultura a portata di click. La parola passerà poi a Ivan Blecic, docente di Ingegneria civile e Architettura all’Università di Cagliari, che con il suo progetto “Oristano città di idee” vuole immaginare una fabbrica della creatività digitale che apra la città al mondo. Seguirà poi il responsabile commerciale dell’Azienda Falchi, Virgilio Garau, che parlerà di agricoltura etica 5.0 con l’incontro “Ripensare il settore agricolo”. Dalle 17:40 la tavola rotonda “Consorzio uno al mondo” vedrà come protagonisti l’Università di Cagliari e di Sassari, la Fondazione di Sardegna, Sardegna Ricerche, Alessandro Vagnozzi per Drop e Davide Costa per Sardu Pro: si discuterà sulle potenzialità dell’università come scuola per la nascita di imprese creative. Gli influencer come risorsa per i territori e veicolo di idee, valori e opportunità di business saranno invece al centro del confronto delle 18:10 guidato da Andrea Podda: alcuni saranno sul palco, altri collegati da remoto. Chiuderà la seconda giornata alle 21 il batterista statunitense Mike Terrana con la presentazione del progetto artistico “ I Wont Stop the Music”: un appello a tutto il panorama musicale mondiale, affinché gli artisti continuino a condividere e creare nuove emozioni nonostante le difficoltà del presente post-pandemia. Sabato, 12 novembre 2022

Fonte: Link Oristano