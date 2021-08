Cure domiciliari Covid, prof dello Spallanzani contro la Regione: “Consiglia farmaci inefficaci”

Una lettera durissima contro la Regione sulle cure domiciliari contro il Covid. E’ quella spedita da Emanuele Nicastri, direttore della Divisione di Malattie Infettive ad Elevata Intensità di Cura dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani (cioè una delle massime autorità in ambito nazionale). La lettera è tratta dal blog “Sardegna e Libertà” di Paolo Maninchedda, di oggi ed è stata rilanciata dagli esperti sardi in prima linea nella lotta al virus.

"Leggo con stupore che la Sardegna apre alle cure domiciliari Covid secondo un protocollo non validato da alcun ente di Salute ma che fa riferimento ad un gruppo social Facebook e che prevede farmaci che se all'inizio dell'epidemia, sono stati utilizzati fuor indicazione per le necessità di fornire comunque terapie laddove non vi erano ancora evidenze scientifiche, sono stati ufficialmente banditi per inefficacia e in alcuni casi per la evidenza di incremento di mortalità rispetto allo standard of Care… Abbiamo farmaci efficaci per tutte le fasi dell'infezione ma nessuno di essi è citato correttamente nelle linee guida proposte dalla vostra Regione. Vi prego di rivedere la vostra strategia politica sanitaria per non incorrere in messaggi contraddittori con l'ampia letteratura a disposizione".