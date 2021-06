Cure domiciliari contro il Covid, protesta davanti alle sedi Rai

L’UCDL chiede più attenzione per questi temi sulla tv pubblica

L’Unione per le Cure e i Diritti e le Libertà ha organizzato per stasera (dalle 18) dei presidi davanti alle sedi regionali della Rai in tutta Italia. L’associazione – che sostiene il Comitato Cura domiciliare Covid 19 – accusa la televisione pubblica di scarsa attenzione per il tema delle cure domiciliari precoci.

“Nulla è stato raccontato sui siti di informazione Rai o dai telegiornali”, scrive l’UCDL in una nota stampa, “circa l’impegno dei medici del gruppo relativamente all’assistenza e al supporto domiciliare reso a migliaia di persone dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nulla è stato raccontato del dialogo con le istituzioni regionali, con il sottosegretario alla Salute Sileri, incontrato presso la sede del Ministero per avviare un tavolo di lavoro, così come del voto del Senato dello scorso 8 aprile, con cui praticamente all’unanimità si impegnava il Governo a revisionare i protocolli di cura domiciliare, tenendo conto delle esperienze fatte sul campo anche dai medici di questo gruppo”.

L’associazione ha chiesto di incontrare stasera il presidente della Rai, Marcello Foa, e i dirigenti delle sedi regionali, per ottenere chiarimenti.

Martedì, 29 giugno 2021

