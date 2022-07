Cuoco di Villaspeciosa morto in Spagna, i parenti e gli amici: “Ci servono 12mila euro per riportarlo a casa”

Una raccolta fondi per riportare Cristian Corda nel suo paese natale, Villaspeciosa. A organizzarla sono stati alcuni amici, dopo averne parlato con i parenti. Corda è morto in Spagna, stroncato da un cancro fulminante che l’ha portato via, in appena 3 mesi, ad appena trentasette anni, dalla compagna Sara e da due bambini piccoli. “Come molti di voi avranno già appreso, ieri il nostro caro Cristian Corda è venuto a mancare. Tantissimi di noi hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Era una persona solare, con un grande cuore e ha sempre dato un forte valore alla parola amicizia, quella che tutti noi, da parte sua, non riusciremo mai a dimenticare. Cristian è deceduto in Spagna, stiamo effettuando una raccolta fondi per sostenere la famiglia nei costi necessari per il trasferimento della salma a Villaspeciosa, suo amato paese. Confidiamo nel vostro aiuto”. Così si legge nella raccolta fondi creata su Gofoundme a questo link: https://gofund.me/0749277f . “Cristian stava male da tempo, negli ultimi tre mesi non stava più lavorando. È morto in ospedale”, racconta il padre di Cristian, Riccardo. “Passeranno almeno quindici giorni prima che l’agenzia funebre ce lo possa riportare: aiutateci con le spese, ci servono almeno dodicimila euro”.