IS CULURGIONES OGLIASTRINI FATTI A MANO DA MARIA

E’ lei la vera protagonista della tradizione gastronomica ogliastrina al femminile, impegnata nella valorizzazione dei prodotti del territorio, artefice di una cucina amabile ma dai tratti decisi, pienamente in linea con l’immagine della donna ogliastrina, identificata in quel carattere matriarcale che da sempre la contraddistingue in tutte le sue sfumature.

A costituire i suoi piatti sono materie prime di pregio e d’inequivocabile tipicità, tutto ciò che si ricava dall’agricoltura e dall’allevamento viene trasformato seguendo i metodi tradizionali, in verdure sott’olio, formaggi, salumi….

Semplici ingredienti che lavorati dalle sue sapienti mani si trasformano in un piatto prelibato.

A far venire l’acquolina in bocca, oltre is culurgionis, is malloreddus, conditi con un ragù di carne dal gusto inconfondibile.

Da non perdere il sapore delle coccoi prenas, delle seadas……….

Il re dei secondi piatti, la carne arrosto, viene accompagnata con gli aromi intensi della macchia mediterranea (mirto) o delle erbe di montagna (timo e rosmarino)

Un vero e proprio scrigno di sapori, aromi e tipicità.

OGLIASTRA, TERRA DELLA LONGEVITÀ

Ma qual è il segreto di questa longevità?

Gli esperti affermano che la genetica contribuisce per solo il 25%, mentre tutto il resto dipende dalle particolari e favorevoli condizioni ambientali, dai sani stili di vita della popolazione locale e dalle buone abitudini alimentari: aria salubre, acqua buona e alimentazione varia ma frugale, accompagnata da un buon bicchiere di Cannonau di JERZU, rappresentano la ricetta di questa longevità.

Le ricette Da Maria, riflettono questa semplicità, figlia di un’epoca in cui gli sprechi non erano ammessi.

Un’opportunità per assaporare alcuni dei piatti che hanno reso l’alimentazione ogliastrina,

famosa a livello mondiale, accompagnati da una selezione di vini molto speciale.

