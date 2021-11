Mogoro

Sabato e domenica sul palco del teatro comunale

Doppio appuntamento con il grande jazz internazionale sabato 13 e domenica 14 novembre a Mogoro: Dave Weckl, Tom Kennedy e il Kenny Garrett quintet chiuderanno l’edizione 2021 di culturefestival, evento organizzato dall’associazione Sardinia Pro Arte, fondata e diretta da Simone Pittau. Appuntamento alle 20.30 per entrambe le serata al Teatro comunale.

Sabato 13 in cartellone il Tom Kennedy / Dave Weckl Project. I due musicisti hanno condiviso il palco per decenni, ma questo è il loro primo progetto di tour in comune, nato dalla collaborazione per l’ultimo disco di Kennedy, Stories. Con loro a Mogoro altri due fuoriclasse del grande jazz mondiale, Stu Mindeman al piano e Bob Francheschini al sax.

Dave Weckl, statunitense, è considerato tra i batteristi jazz/fusion più influenti e tecnicamente dotati di tutti i tempi. Vanta collaborazioni con numerosi artisti, fra i quali George Benson, Chick Corea, Paul Simon, Madonna, Mike Stern, John Patitucci, Diana Ross, Robert Plant e molti altri.

Tom Kennedy è uno dei migliori bassisti acustici ed elettrici della scena internazionale. Si è esibito accanto a vere icone del jazz come Freddie Hubbard, James Moody, Nat Adderly, Sonny Stitt, George Russell, Barney Kessel e Herb Ellis. Ha partecipato alla registrazione di oltre 200 dischi.

Domenica 14 sarà il turno di Kenny Garrett, accompagnato da Corcoran Holt al basso, Ronald Bruner alla batteria, Rudy Bird alle percussioni e Vernell Brown Jr. al piano.

Tra i più influenti sassofonisti degli anni’90, Garrett conta ben 19 lavori come solista e svariati altri come sideman con artisti del calibro di Miles Davis, Marcus Miller, Chick Corea, John McLaughlin e John Scofield. Alla guida di questo suo collaudato quintetto stabile, il grande musicista di Detroit, porterà in scena Seeds From The Underground, ennesimo capolavoro della sua conclamata creatività e della sua straripante energia.