Cuglieri, un concerto per non dimenticare il terribile incendio nel Montiferru

A ricordare la tragedia dei roghi del luglio 2021 saranno le melodie dei maestri Fulvio Liviabella, violinista della Scala di Milano, e Federica Sainaghi, arpista di fama internazionale, che condurranno il “Concerto per il Montiferru” in programma nel Chiostro dei Cappuccini a Cuglieri, il prossimo 19 luglio alle ore 21;30. Un momento di riflessione organizzato dall’Associazione Amici della musica di Cuglieri con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Associazione Montiferru, impegnata da quasi due anni con i suoi volontari in diverse iniziative e progetti di rigenerazione e recupero dei territori investiti dalle fiamme. Liviabella e Sainaghi, legati alla comunità di Cuglieri dove coltivano da tempo alcune amicizie, si sono messi a disposizione affinché anche attraverso l’arte si possano alimentare momenti di sensibilizzazione capaci di generare energie che favoriscano nuove azioni di recupero nell’intera area. L’iniziativa è aperta a tutti con ingresso gratuito.

Per ben tre giorni, dal 23 al 25 luglio 2021, la furia delle fiamme ha divorato uno dei territori e dei paesaggi più caratteristici della Sardegna. Oltre 12mila ettari andati in fumo tra oliveti, pascoli e boschi della macchia mediterranea. Anche l’oleastro millenario di sa Tanca Manna a Cuglieri, un patriarca degli alberi monumentali della Sardegna, è stato incenerito fin quasi a tutte le radici. La buona sorte ha tuttavia voluto che un piccolo lembo del suo apparato radicale, dopo un accurato lavoro di assistenza quotidiana assicurato dai volontari dell’Associazione Montiferru, riuscisse a sopravvivere dando alla luce, nell’aprile del 2022, tre polloni che per tutto il territorio sono diventati simbolo di speranza e di rinascita, un valore aggiunto di cui tanto hanno bisogno le persone che popolano questi luoghi.