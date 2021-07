Cuglieri, a scuola contro il Covid l’impianto per l’aria usato in aeroporto a Forlì

Cuglieri

Il Comune spenderà 50 mila euro per lavori di adeguamento all’asilo nido e alla materna

Il Comune di Cuglieri utilizzerà un finanziamento statale da 50 mila euro per lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia in via delle Rimembranze e dell’asilo nido in via Vittorio Emanuele. Il progetto approvato in Giunta comprende fra l’altro un sistema di sanificazione dell’aria che dovrebbe ridurre notevolmente il rischio di contagio da Coronavirus per i bambini e le maestre.

“I bambini in quella fascia d’età hanno la necessità di andare a scuola, per poter socializzare”, ha detto il sindaco Giovanni Panichi. “Compito dell’amministrazione è garantire loro un ambiente il più possibile sicuro. L’impianto che sarà installato è gestito da un software che controlla il livello dell’anidride carbonica negli ambienti. Se la CO2 nelle aule sale, il programma avvia il ricambio, con l’aspirazione e la sanificazione dell’aria”.

“La soluzione tecnologica scelta per le due scuole qui a Cuglieri è utilizzata fra l’altro nell’aeroporto di Forlì e noi siamo i primi ad adottarla in Sardegna”, ha spiegato il sindaco.