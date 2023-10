Cucina sporca e surgelati senza etichette: sanzioni per 5.500 euro a un ristorante

Cronaca Dopo un'ispezione dei carabinieri del NAS

Immagine d'archivio

Nuoro

Dopo un’ispezione dei carabinieri del NAS

Cucina sporca e celle frigorifere piene di prodotti alimentari senza etichette e quindi non tracciabili. Un’ispezione dei carabinieri del NAS di Sassari costerà 5.500 euro di sanzioni al titolare di un ristorante nel Nuorese.

I carabinieri hanno trovato circa 320 chili di alimenti surgelati – tra materie prime e semilavorati – per un valore commerciale stimato di circa 10mila euro: c’erano prodotti ittici (tra cui gamberi, calamari e tranci di tonno) e carni.

Nel corso dell’ispezione sono state rilevate carenze igienico-sanitarie e strutturali all’interno della cucina (con la presenza di sporco diffuso sulle superfici e sulle attrezzature, oltre a scarti di lavorazione sui pavimenti). Si è scoperto inoltre che per il locale adibito a magazzino per alimenti e bevande non era stata trasmessa la notifica all’autorità sanitaria.

Le carenze accertate sono state segnalate alla ASL per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Mercoledì, 11 ottobre 2023

commenta