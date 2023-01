Ctm ottiene le certificazioni per ambiente e la sicurezza - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GEN - Si amplia il sistema integrato che, con le due appena ottenute, porta Ctm a quattro certificazioni. La flotta di CTM è oggi a basso impatto ambientale. L'Azienda sta continuando il piano di riconversione energetica con mezzi ibridi ed elettrici. Entro il 2026 la flotta sarà composta per l'85% da mezzi sostenibili, grazie all'arrivo di 170 mezzi elettrici e 15 ad idrogeno. Il restante 15% sarà costituito da mezzi diesel, provenienti da gare pregresse, di classe Euro V EEV o Euro VI.

"È stato un obiettivo sfidante - dichiara il presidente di CTM Spa Carlo Andrea Arba - richiesto dal Consiglio di Amministrazione al management, quello di avere una politica integrata certificata con procedure chiare a tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e nel rispetto dell'ambiente. Le certificazioni non sono un obbligo - continua il presidente - ma un'opportunità di miglioramento. Per questo abbiamo richiesto l'impegno alla certificazione di sicurezza che ottimizzerà le condizioni di lavoro di tutto il personale, prevenendo infortuni e incidenti sul lavoro e, con la certificazione ambientale, introdurremo nuove metodologie di controllo e verifica al fine di ridurre ancor di più la produzione di gas serra, rifiuti ed elementi inquinanti come PM10 e CO2". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna