Ctm: agevolazioni biglietti bus studenti dal 60 all'80% - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 25 AGO - Anche per l'anno scolastico 2022/2023 sono confermate le agevolazioni con riduzione dell'80% o del 60% per salire sugli autobus Ctm. Il rinnovo dei profili studente può essere fatto online registrandosi sul sito www.ctmcagliari.it e accedendo all'area personale.

Per il primo rilascio della Ctm card, richiesta duplicato e contestuale rinnovo o per variazione del profilo (Isee variato rispetto all'anno precedente) è necessario presentarsi al Ctm Point di viale Trieste 151 ma esclusivamente su appuntamento.

Con Isee inferiore a 25.500 o dal terzo figlio studente riduzione dell'80%: abbonamento annuale studente 35 euro, mensile studente 4,20. Se l'Isee è superiore non è necessario presentare documentazione e la riduzione è del 60%: Abbonamento annuale studente 70 euro, mensile 8,40.

Il Ctm Point di viale Trieste 151 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 13:00, lunedì, martedì e giovedì anche 14:30-18:00. Per qualsiasi ulteriore informazione è attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30 il numero verde gratuito 800.078.870. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna