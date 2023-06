Cronoscalata San Gregorio-Burcei, un fascino senza età -VIDEO

Si è conclusa domenica la trentaduesima edizione della Cronoscalata San Gregorio – Burcei una gara che dopo 73 anni mantiene intatto il suo fascino e che continua ad attirare intere generazioni di appassionati. Dopo ben undici anni la San Gregorio – Burcei riaccende i motori e risveglia entusiasmi sopiti da troppo tempo .

L’ evento, organizzato dall’ Aci Cagliari per lo Sport, Aci Cagliari, con la collaborazione dell’ Ichnusa Motorsport, ha avuto il patrocinio della Regione Sardegna, della Città Metropolitana di Cagliari e dei Comuni di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Quartu S.Elena e Sinnai. E’ stato il pilota algherese Sandro Farris ad aggiudicarsi la vittoria con la Wolf Thunder della Scuderia Ro Racing , sul secondo gradino del podio è salito Lussorio Niolu con la Radical Suzuki dell’ ABC Motors Sport mentre al terzo è salito Andrea Costa su Osella PA 30 Honda. A primeggiare invece tra le storiche è stato Sergio Perasso su Paganucci Prc della Racing Experience Team, precedendo Duilio Siddi su Simca Rallye e Pasquale Manca su Renault 5 Alpine . Si sono vissuti momenti di autentica emozione al momento della premiazione in quanto a consegnare il trofeo intitolato a Gianni Vacca e’ stato l’ex pilota Franco Ballestri amico del compianto imprenditore cagliaritano e allo stesso tempo amico del padre del vincitore, l’ex pilota Sandro Farris. Gli applausi scroscianti del pubblico hanno accompagnato la premiazione per gli altri classificati nelle varie categorie previste e per le scuderie partecipanti alla manifestazione, sottolineando così il gradimento ed il successo di una competizione che riprende vigore dopo ben undici anni di assenza. Grazie all’impegno del Presidente dell’ Aci Cagliari per lo sport Federico Onnis Cugia del Presidente dell’ Automobil Club di Cagliari Antonello Fiori e di tutti coloro che nei rispettivi ruoli di competenza hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, la Sardegna ha ritrovato una gara dal sapore antico ma ricca di un fascino che non ha età.

GIUSEPPE TAMPONI