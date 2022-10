Verifiche tecniche al polo universitario di Sa Duchessa, dove martedì 18 si è verificato il crollo dell'edificio che ospitava le aule della Facoltà di Lingue. I controlli sono ora stati estesi anche nella parte più moderna del complesso, quella del cosiddetto "corpo aggiunto". E conseguentemente lezioni sospese.

Disagi anche per le tesi di laurea previste per oggi e domani: la sede è stata spostata all'aula Motzo dell'edificio centrale. Ma, considerata la minore capienza dell'area, potranno accedere ai locali solo sei accompagnatori. È lo screenshot pubblicato su Instagram dall'associazione di studenti Reset Unica. Sono i disagi legati ai controlli e alle ispezioni della direzione manutenzione immobili e impianti a pochi giorni dal crollo della struttura dell'ex facoltà di Geologia e che veniva utilizzata dagli studenti di Lingue.



Fonte: Ansa Sardegna

